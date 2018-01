Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...

Rus İzvestiya gazetesine konuşan terör örgütü PYD'nin eski Eşbaşkanı Müslim">Salih Müslim, Türk ordusunun Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'e girmesi durumunda PYD'nin bu bölgeyi savunacağını söyledi.

"ERDOĞAN'DAN HER AN HER ŞEY BEKLENİR"

Müslim, "Kendimizi korumaktan başka seçeneğimiz yok. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan her an her şey beklenebilir. Kendimizi ve bölgedeki sivilleri korumaya hazırız. Yeni bir savaşın söz konusu olup olmayacağını bilmiyorum. Bizim için tek seçeneğin, bize yönelik saldırıları püskürtmek olduğunu belirtiyorum. DSG buna hazır" ifadelerini kullandı.