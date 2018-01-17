Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...

Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçan terör örgütü PYD'nin eski elebaşı Salih Müslim, Rus medyasına Afrin konusunu yorumladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 20:40
Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...

Rus İzvestiya gazetesine konuşan terör örgütü PYD'nin eski Eşbaşkanı Müslim">Salih Müslim, Türk ordusunun Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'e girmesi durumunda PYD'nin bu bölgeyi savunacağını söyledi.

"ERDOĞAN'DAN HER AN HER ŞEY BEKLENİR"

Müslim, "Kendimizi korumaktan başka seçeneğimiz yok. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan her an her şey beklenebilir. Kendimizi ve bölgedeki sivilleri korumaya hazırız. Yeni bir savaşın söz konusu olup olmayacağını bilmiyorum. Bizim için tek seçeneğin, bize yönelik saldırıları püskürtmek olduğunu belirtiyorum. DSG buna hazır" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 20:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlar Kurulu toplandı!
    1. Bakanlar Kurulu toplandı!
    2. Bingöl'de otomobil köprüden uçtu: 1..
    3. Bingöl'de aksiyon filmlerini aratmayan..
    4. Villarreal Bakambu transferini duyurdu!
    5. Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her..
    6. YPG'den Afrin'de DAEŞ taktiği! Tünel..
    7. ABD'nin füzelerine karşı kullanılacak..
    8. Kritik Rusya detayı: Afrin..
    9. MGK toplantısı sona erdi!
    10. Ümraniye Belediyesi, “ISO 27001:2013..
    11. Turkcell çocuklarını geleceğe hazırlıyor
    12. Bin yıllık ‘aşık oyunu’ Bağcılar’da..
    13. Kaftancıoğlu'na AK Parti'den sert tepki
    14. Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili..
    15. Terör örgütünden savaş mesajı:..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi,..
    17. Güney Kore ve Kuzey Kore Kış..
    18. 'Çöp'ten sağlanan enerjiyle domates..
    19. Arda Turan kadroda yok!
    20. Göztepe'de Segbefia'yı gönderdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
    Savaş başlıyor...Allah bizimle!
    Savaş başlıyor...Allah bizimle!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi