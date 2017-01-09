Salih Müslim'den küstah 'Türkiye' açıklaması!

Terör örgütü PYD'nin Eş Başkanı Müslim, Suriye'deki gelişmeler hakkında komik iddialarda bulundu.

TÜRKİYE BAŞARILI OLAMAZ...

PYD Eş Başkanı Müslim'in de sanık olduğu Ankara saldırısının iddianamesi hazırlandı Türkiye'nin El Bab operasyonunu ‘bataklığa girmek' olarak değerlendiren Müslim, şunları söyledi: "Türkiye bu bataklıktan nasıl çıkacak belli değil. Türkiye'nin El Bab'da başarılı olması ve El Bab'ı alması zor gözüküyor. Kesin bir şey yok henüz." Türkiye'nin 'Menbiç'i temizlemeye kararlıyız' sözleriyle ilgili ise Müslim, "Türkiye Menbiç'e saldırırız diyor. Rüya görüyor. Kim Menbiç'e saldırırsa Menbic halkı kendini savunur. Topraklarını savunurlar. Sedece Türkiye değil, kim Menbiç'e saldırırsa oradaki insanlar kendini savunurlar" dedi.

KOMİK İDDİA: 'TÜRKİYE, DAEŞ'İN DÜŞMESİNİ İSTEMİYOR'

Terör örgütü PYD'nin eş başkanı olan Müslim: "YPG, DAEŞ ile mücadele ediyor. Türkiye, DAEŞ'in düşmesini, yenilgiye uğramasını istemiyor.' gibi komik bir iddiada bulundu.