Salih Müslim rezil oldu! Hemen kaldırdı

Terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Müslim">Salih Müslim, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için "Sivil katliamı yapılıyor" iddiasıyla Esed rejiminin Doğu Guta'da vurduğu çocukların fotoğrafını paylaştı.

Müslim, resmi Twitter hesabından, terör örgütüne yakın bir hesap tarafından "Türkiye, Afrin'de katliam yapıyor" iddiasıyla servis edilen yaralı çocukların yer aldığı görseli yeniden paylaşarak kara propagandaya destek verdi.

Ancak Müslim'in Afrin diye paylaştığı fotoğrafın, Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu ve doğrudan sivilleri hedef aldığı, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 14 Eylül 2014'te çekildiği ortaya çıktı.

Fotoğrafta, Doğu Guta'da yer alan Duma ilçesinde Esed güçlerinin yaptığı hava saldırısında yaralanan 3 çocuk ve bir bebek görülüyor.

Örgüt destekçilerinin kara propagandasının ifşa olmasının ardından Müslim, AA'nın ekran görüntüsünü aldığı paylaşımı derhal hesabından kaldırdı.