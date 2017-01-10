Salih mesajı aldı kendine geldi

Advocaat’ın birçok kez iyi çalışmadığı yönünde eleştiride bulunduğu, ilk yarıda fazla şans vermediği Salih Uçan kampa iyi başlamıştı.

Salih mesajı aldı kendine geldi
Eklenme: 10 Ocak 2017, 08:41
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Advocaat’ın birçok kez iyi çalışmadığı yönünde eleştiride bulunduğu, ilk yarıda fazla şans vermediği Salih Uçan kampa iyi başlamıştı.

Antrenmanlarda çalışkanlığı ile dikkat çeken genç oyuncu, DenizliSpor karşısında da iyi bir futbol sergiledi. Salih, takımının 4. golüne imza atarken, oyunda kaldığı 45 dakika boyunca iyi bir performans ortaya koydu.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu için yarın oynanacak Partizani Tiran hazırlık maçı da geleceği açısından önemli.

 
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