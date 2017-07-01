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Salgın yayılıyor.. Son iki ayda bin 500 kişi öldü...

Yemen'deki kolera salgını sebebiyle son iki ayda 1500 kişi yaşamını yitirdi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:40
Salgın yayılıyor.. Son iki ayda bin 500 kişi öldü...

Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı açıklamaya göre Yemen'in 22 ilinden 21'inde görülen şiddetli kolera salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 1500'e ulaştı. 

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaya göre 27 Nisan'dan bu yana ülkede görülen şiddetli salgında kayıt altına alınabilen şüpheli vaka sayısı 246 bin. Aynı tarihten itibaren ülkedeki kolera salgınında ölenleri sayısı ise 1500. Ayrıca yapılan açıklamalarda bu rakamların kayıt altına alınabilen rakamlar olduğu ifade ediliyor.

Salgın çok ciddi boyutta

Yemen'deki kolera salgını ile ilgili sürekli açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ülkedeki salgının normal şartlarda engellenebilecek bir salgın olduğuna dikkati çekiyorlar. Ancak ülkede süren iç savaşın bunun önündeki en büyük engel olduğunu dile getiriyorlar. 

Ayrıca uluslararası kamuoyunun da konu ile ilgili gerekli hassassiyeti göstermesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden organizasyonlar, ölümleri azaltabilmek için ellerindeki imkanları son haddine kadar kullandıklarını belirtiyorlar.

Türkiye'den bir gemi yola çıktı

Öte yandan yerel medyada yer alan bir habere göre, Yemen Sağlık Bakanı yaptığı bir açıklamada, Yemen'deki kolera salgını ile mücadele için Türkiye'den bir geminin yola çıktığını duyurdu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:40
  1. Birleşmiş Milletler
  2. YEMEN
  3. Dünya Sağlık Örgütü
  4. Yemen Sağlık Bakanı +
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