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Salgın yayılıyor... Ölü sayısı yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının bin 54'e yükseldiğini bildirdi.

18 Haziran 2017 Pazar 14:22
Salgın yayılıyor... Ölü sayısı yükseldi

DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana 20 vilayette salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 54'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca ülkede 151 binden fazla şüpheli vaka tespit edildiği kaydedildi.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 14:22
  1. Yemen
  2. Dünya Sağlık Örgütü
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