İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Salgın yayılıyor... ölü sayısı artıyor...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de nisan ayından bu yana kolera salgını nedeniyle bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 18:04
Salgın yayılıyor... ölü sayısı artıyor...

DSÖ'nün internetteki sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27 Nisan'dan bu yana Yemen'de 200 binin üzerinde şüpheli kolera vakası görüldüğü, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 310'a yükseldiği" ifade edildi.

DSÖ'nün dünkü açıklamasında Yemen'de kolera salgınında ölenlerin sayısı bin 256 olarak duyurulmuştu.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 18:04
  1. DSÖ
  2. 27 Nisan
  3. kolera
  4. Yemen
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1 hafta kaldı! Cezası 427 lira
    1. 1 hafta kaldı! Cezası 427 lira
    2. Cerablus'ta Ramazan Bayramı yıllar..
    3. Esed rejimi kuşatmasındaki çocukların..
    4. LPG'li araç sahiplerine iyi haber
    5. Çin'nin Türkistan işgaline Kazakistan..
    6. Başsavcılıktan açıklama: Serbest..
    7. Musul'da bir bombalı saldırı daha...
    8. Süleyman Soylu'dan suç duyurusu
    9. ABD'den Ebu Kemal açıklaması
    10. Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt işareti
    11. Schulz'dan küstah 'Türkiye' çağrısı
    12. Berlusconi,Trump'ın eşi Melania'ya..
    13. Balığı Kartal'a kaptırdı
    14. Muhalifler Kuneytra'ya operasyon..
    15. Türk hackerlar küstah Yunanistan'ı..
    16. Salgın yayılıyor... ölü sayısı..
    17. İşte Hüseyin Çapkın'ı tutuklatan..
    18. Terör örgütüne büyük darbe!..
    19. Ramazan bayramı pazartesi günü..
    20. İsrail uçakları Suriye'yi vurdu
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi