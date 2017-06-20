Salgın kontrolden çıktı! Önüne geçilemiyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 27 Nisan'dan bu yana Yemen'de görülen kolera salgınında bin 146 kişinin hayatını kaybettiği ve 166 bin şüpheli kolera vakası bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca salgının en çok görüldüğü vilayetin 195 ölüm vakasının gerçekleştiği Hacce olduğu ifade edildi.

İngiltere merkezli, çocuk haklarıyla ilgili faaliyet gösteren "Save the Children" isimli yardım kuruluşu, daha önce yaptığı açıklamada, Yemen'deki kolera salgının kontrolden çıktığını ve her dakika bir çocukta görüldüğünü duyurmuştu.

DSÖ, daha önce yaptığı açıklamada Yemen'deki kolera salgınında bin 100 kişinin öldüğünü kaydetmişti.

Ülkedeki sağlık makamlarının önüne geçemediği kolera salgını için DSÖ, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi uluslararası örgütler tarafından Yemen'e tıbbi malzemeler gönderilmişti.

Yemen'de iki yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.