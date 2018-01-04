Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Salgın giderek yayılıyor... Nereden yayıldığı ortaya çıktı...

Zambiya'daki kolera salgınının yayılmasını önleme çabaları kapsamında araçlarından çöp atan sürücülerin gözaltına alındığı bildirildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 22:58
Salgın giderek yayılıyor... Nereden yayıldığı ortaya çıktı...

Şinhua'nın haberine göre Yol Ulaşım ve Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, sürücüler araçlarından yollara çöp atmamaları konusunda uyarıldı.

Çöp atmanın trafik kanununa aykırı olduğu belirtilen açıklamada, çöp attığı tespit edilerek gözaltına alınan sürücülerin 3 ay hapis veya 30 dolar para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

Polisin trafik denetimlerine başladığı ifade edilen açıklamada, kamuoyundan yasağa aykırı davrananları ücretsiz hattan ihbar etmeleri istendi.
Ülkede 2002'de yürürlüğe giren yasak uygulanmıyordu.

Ekim ayından bu yana 50 kişinin hayatını kaybettiği kolera salgınının önüne geçmek için başkent Lusaka'daki tüm pazarlar iki haftalığına kapatılmış, seyyar satıcıların tezgahları kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 22:58
  1. Şinhua
  2. Yol Ulaşım ve Güvenlik Kurumu
  3. Lusaka
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye işgal edilebilir mi? Mete Yarar'dan çarpıcı analiz
    1. Türkiye işgal edilebilir mi? Mete..
    2. Erdoğan: Kendisine zamanında..
    3. Samet Aybaba açıkladı! Galatasaray'dan..
    4. Çekiçle vurmaya başlayınca birden..
    5. İbrahim Kalın'dan kritik açıklama:..
    6. Salgın giderek yayılıyor... Nereden..
    7. Hint askerleri Pakistan'a saldırıyor
    8. ABD'ye rest çekerek Kütahya'ya geldiler
    9. Trump bu defa öyle bir şeyi yasaklıyor..
    10. Görevden alınan Murat Hazinedar'dan..
    11. Macaristan'dan AB üyesi ülkeye tepki
    12. 'Yahudi olmayana tecavüz..
    13. Aniden vurdu! ABD'de acil durum ilan..
    14. Bitcoin'den sonra en büyük ikinci..
    15. Kabil'de intihar saldırısı: Ölü ve..
    16. İhracatta rekor 'TL' çıkışı
    17. Atama bekleyen öğretmenlere müjde
    18. ABD'den bomba itiraf:..
    19. ABD, 2018'de dünyanın en büyük petrol..
    20. ABD'de felaket üstüne felaket! Bu kez..
    Mesajları dolandırıcılar atıyor sandı, bütün mal varlığına el konuldu
    Mesajları dolandırıcılar atıyor sandı, bütün mal varlığına el konuldu
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama