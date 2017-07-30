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Salgın durdurulamıyor! Ölü sayısı yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 1 ayda Yemen’de kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının bin 922’ye ulaştığını açıkladı.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:53
Salgın durdurulamıyor! Ölü sayısı yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, iç savaşın devam ettiği Yemen’de kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının bin 922’ye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, 419 bin 804 kişide kolera şüphesi tespit edildiği ve salgın nedeniyle ölüm sayısının en fazla olduğu bölgenin ülkenin kuzey batısındaki Hacca kenti ve liman şehri Hudeyde olduğu bildirildi. Salgından günde ortalama 5 bin kişinin etkilendiği belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Yemen’de kolera vakasından etkilenenlerin sayısının yıl sonunda 600 bine çıkabileceği belirtildi. Birleşmiş Milletlerin Yemen’deki yardım çalışmalarının koordinatörü Jamie McGoldrick, Yemen’deki kolera salgınının iç savaş nedeniyle ortaya çıktığını ve “tamamen insan yapımı” olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:53
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Dünya Sağlık Örgütü
  3. Hac
  4. Ulus
  5. Yemen
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