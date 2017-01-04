''Saldırıyı düzenleyen biri kadın 3 kişiydi''

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YENİAKİT.COM.TR - Yılbaşı gecesi Türkiye, Reina saldırısı ile sarsıldı.

Saldırıganın izi her yerde aranırken, katliamın yaşandığı gece Reina'da bulunan ve kurşunlardan son anda kurtulan Suudi Arabistan'lı çift ülkelerine döner dönmez Arap basınına konuştu.

SALDIRIYI BİRİ KADIN ÜÇ KİŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Reina'ya düzenlenen saldırıdan kurtulan Suudi Arabistanlı Hassan Khashoggi, biri kadın olmak üzere 3 kişinin işlediğini iddia etti.

Khashoggi, saldırı sırasında birinin "bu kadın neden bizi öldürmek istiyor" şeklinde çığlık attığını, Saldırganların hareketlerinden profosyonel olduklarını anladıklarını belirtti.

Biri kadın 3 teröristlerin rastgele değil masalar arasında dolaşarak ve hedef gözeterek ateş ettiğini de ifade etti.

ARAP DEĞİLLERDİ

Görgü tanığı, saldırganların Arapça konuştuklarını ancak aksanlarından Arap olmadıklarının anlaşıldığını duyurdu.

Hassan Khashoggi ile eşi saldırıdan denize atlayarak kurtulmuşlar. Bir kadın daha kendileriyle birlikte kaçmaya çalışsa da kafasından vurulmuş.

DENİZE ATLAYARAK KURTULMUŞLAR

Denize atlayarak kurtulduklarını açıklayan Khashoggi, kendileri gibi denize atlayanlar için bir polis botunun geldiğini aktardı. Bot çok küçük olduğu için kendilerinin binemediklerini, Eşiyle birlikte bir depoya sığındıklarını söyleyen Khashoggi, depoda yaklaşık bir saat beklediklerini ve bu sırada sürekli silah sesleri duyduklarını aktardı.

Uzun süren bekleyişlerinin ardından cep telefonu ışığı ile deniz polisine yardım mesajı ileten Suudi çift, polisin kendilerine yanaştığını ancak saldırganın polise ateş açması nedeniyle polisin uzaklaştığını da ekledi.

''SALDIRIGAN ARANIZDA'' UYARISI

Depo içinde Bir buçuk saat kadar daha beklemelerinin ardından silahlı birinin kendilerine yaklaştığını söyleyen Hassan Khashoggi, yaklaşan kişiyi saldırgan sanarak "ateş etme" diye haykırdıklarını ancak gelenin türk polisi olduğunu anlayınca gözyaşlarına boğulduklarını duyurdu.

Polislerin diğer kurtulanlarla birlikte kendilerini de Reina'nın yanındaki bir bölgede topladığını aktaran Khashoggi, polisin kendilerine "bir saldırgan aranızda, kimlikleri tespit etmek için herkes tanıdıklarının yanına geçsin" diye uyardığını fakat saldırıganı bulamadıklarını akttardı.

çeviri: www.yeniakit.com.tr