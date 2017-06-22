Saldırıya uğrayan genç kızın babasından provokatörlere tokat gibi cevap!
Pendik- Aydost minibüsünde şort giydiği için Ercan Kızılateş tarafından darp edilen Asena Melisa Sağlam'ın babası Eyüp Sağlam, söz konusu olay üzerinden provokatif söylemlerde bulunanlara tokat gibi cevap verdi.22 Haziran 2017 Perşembe 15:20
Baba Eyüp Sağlam, saldırganın eğitimsiz olduğuna vurgu yaparak, "Bazı şeyleri kendilerini tek başına halledeceklerini zannediyorlar. Toplumun değerlerine de zarar veriyorlar. Bir nevi provokasyon. Neye hizmet ettiklerini anlamış değilim. Seni ilgilendirmez" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZ ÖZGÜR ORTAMI SAĞLADI'
"Giyim kuşam konusunda Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) gerçekten özgür ortamı sağlamıştır" diyen baba Sağlam," İster başörtülü olsun, ister başı açık olsun, ister mini etekli olsun sokakta da görüyoruz, iş yerinde de görüyoruz. Toplumumuz bunu kabul etmiştir. Herkesin kılık kıyafetine de, dini inancına da, siyasi görüşüne de saygılı olmak lazım" diye konuştu.