Saldırıya uğrayan genç kızın babasından provokatörlere tokat gibi cevap!

Baba Eyüp Sağlam, saldırganın eğitimsiz olduğuna vurgu yaparak, "Bazı şeyleri kendilerini tek başına halledeceklerini zannediyorlar. Toplumun değerlerine de zarar veriyorlar. Bir nevi provokasyon. Neye hizmet ettiklerini anlamış değilim. Seni ilgilendirmez" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ ÖZGÜR ORTAMI SAĞLADI'

"Giyim kuşam konusunda Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) gerçekten özgür ortamı sağlamıştır" diyen baba Sağlam," İster başörtülü olsun, ister başı açık olsun, ister mini etekli olsun sokakta da görüyoruz, iş yerinde de görüyoruz. Toplumumuz bunu kabul etmiştir. Herkesin kılık kıyafetine de, dini inancına da, siyasi görüşüne de saygılı olmak lazım" diye konuştu.