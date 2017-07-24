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Saldırıya uğrayan doktor konuştu! İstifa etti mi?

Sakarya'da 3 yaşındaki çocuğun annesi tarafından saldırıya uğrayan ve olay sonrasında istifa ettiği öne sürülen Dr. Fatma Banu Turhan yaşadıklarını anlattı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:25
Saldırıya uğrayan doktor konuştu! İstifa etti mi?

Sakarya’nın Sapanca Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen 3 yaşındaki çocuğun annesi tarafından saldırıya uğrayan ve olay sonrasında istifa ettiği öne sürülen Dr. Fatma Banu Turhan yaşadıklarını anlattı.

39 derece ateşle gelen çocuğun muayenesinden sonra yapılması gerekenleri söylediğini ve hemşireye yönlendirdiğini belirten Turhan, annenin “Siz bakacaksınız, hemşireye yönlendirmeyeceksiniz” diyerek saldırdığını ifade etti.

İSTİFA ETTİ Mİ?

Fiziki olarak ilk kez saldırıya uğradığını ancak öncesinde birçok olumsuzluk yaşadığını kaydeden Turhan, “Yapılan basın açıklamasında benim kesinlikle istifa ettiğim söylendi ancak ben Kamu Hastaneler Birliği ile yaptığım görüşmede acil serviste çalışmak istemediğimi, asistanlık sürecim başlayana kadar burada çalışacaksam istifa edeceğimi söyledim. Yaşananları atlatmaya çalışıyorum, yaşadığım travmaya zaten boğazımda yaşadığım sorun da eklendiği için konuşmakta dahi zorluk çekiyorum. Kesinlikle tekrar acil serviste çalışmak istemiyorum” diye konuştu.

Olayla ilgili hukuki süreç başlattığını söyleyen Turhan, “Bu yaşanan son olay olmayacak, tüm meslektaşlarıma sabır ve metanet diliyorum” ifadesini kullandı.

HABERTÜRK

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:25
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