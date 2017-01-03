Saldırıya geldiği taksinin bagajında ne vardı?

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A Haber’de yayınlanan bir programda Reina katliamı ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunuldu.

SALDIRGAN 15 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

''Saldırgan 15 gün önce Türkiye'ye geliyor. Olay gününde Zeytinburnu'nda bir taksiye biniyor. Taksiciye Beşiktaş sahili üzerinden Ortaköy'e gitmek istediğini söylüyor. Yolda taksi şoföründen bir numara aramasını istiyor. Taksi şoförünün telefonundan görüşme yapıyor.'

GÖZALTILAR VAR

Şoför gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. Aradığı numara takip edilerek saldırganın ilişkili olduğu on iki kişi Zeytinburnu'nda gözaltına alınmış durumda. Saldırgan kod ismiyle tanınıyor. Soruşturmanın selameti açısından kod ismini paylaşamıyorum

TAKSİNİN BAGAJINDA NE VARDI?

Saldırgan gece kulübünün on metre ilerisinde iniyor. Arabanın bagajında bir bavul var fakat indiği zaman bavulu almıyor. Sırtındaki çantadan Kalaşnikof marka otomatik silahı çıkarıyor bir kişiye ateş ederek kaldırıma düşürüyor. Ateş ederek gece kulübünden içeri giriyor.

DJ KABİNİNDE 120 KOVAN

Teröristin içeri giriş saati 01.15, üzerini değiştirdiği an ise 01.23 olarak görülüyor. Terörist saldırıda altı şarjör kullanarak ateş ediyor. Toplamda yüz seksen mermi kullanıyor. Saldırı için gece kulübünün en uygun noktası DJ kabinini seçiyor. Yüz seksen mermi kovanının yüz yirmi tanesi DJ kabininde bulunmuş.''