Saldırısı yapmak için DEAŞ'tan para istedi

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Almanya'da DEAŞ hesaplarıyla irtibata geçerek saldırı düzenlemek için para istediği öne sürülen Suriyeli zanlı tutuklandı. Saldırganın terör örgütünden 180 bin euro istediği öğrenildi.

Almanya'nın Saarland eyaletinin Saarbrücken kentinde Suriyeli bir adam ülkeye saldırı düzenlemek için DEAŞ'tan para istediği gerekçesiyle tutuklandı. 31 Aralık'ta yakalanan Suriyeli zanlının Almanya'da terör saldırısı düzenlemek için 'Telegram' isimli cep telefonu uygulaması üzerinden DEAŞ hesaplarıyla irtibata geçtiği öğrenildi.

180 BİN EURO İSTEDİ

Alman Spiegel gazetesinde yer alan habere göre; zanlının Almanya'da patlayıcı yüklü araçlarla saldırı düzenlemek için DEAŞ'tan 180 bin euro (670 bin TL) talep ettiği öğrenildi. 38 yaşındaki Suriye vatandaşının 2014'ün Aralık ayında Almanya'ya geldiği, 2015 Ocak ayında ise iltica talebinde bulunduğu öğrenildi. Zanlı ifadesinde DEAŞ'la iletişim kurduğunu itiraf ederken, saldırı hazırlığında olduğu ve para istediği iddialarını yalanladı.