Saldırının ardından provokasyonlar başladı!

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İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs…
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için…
Reina'ya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Ortaköy'de gerçekleştirilen saldırı sonrası "Türkiye ile dayanışma…
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