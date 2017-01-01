Saldırının ardından polis bölgede operasyon başlattı

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti.
Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı.
Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.
POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI
Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Saldırıyı Noel baba kıyafetli 2 kişinin yaptığı iddia ediliyor.
Saldırının ardından polis bölgede operasyon yapıyor.