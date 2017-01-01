Saldırının ardından medya teröristleri de sahne aldı

Beşiktaş Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısının ardından her zamanki kişiler yine sahne aldı. 39 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralandı. Bu kadar acıya rağmen toplumu bölmeye yönelik provokasyona imza attılar.
Halkevleri Genel Başkanı
Beşiktaş Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısının ardından her zamanki kişiler yine sahne aldı. 39 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralandı. Bu kadar acıya rağmen toplumu bölmeye yönelik provokasyona imza attılar.
Halkevleri Genel Başkanı
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Bu vatanda herkese özgürlük vardır fakat müslümasın kendi ülkende dahi müslümalığı kendi insanlarına anlatılamıyor özgürce. bu saldırıyı yapanların dini temsil edici hiç bir yanı olmadığı gibi insanlığa dahi sığmayacak kadar vahşet aşağalık hainlik içinde yaşayan katil sürüleridir insanlık bunu yapan ve yaptıranlardan uzakdır.buCevapla
Şerefsize bak.. noel baba kıkığına girmiş sünni müslüman.. diyor.. ifadedeki kine nefrete ayrımcılığa bölücülüğe ve provokasyona bakar mısın.. tam da terörün hedefine hizmet eder nitelikte.. o şerefsiz terörist zaten tam da bunu hedefliyordu.. yani alevi -sunni çatışması, iktidara karşı kışkırtma.. hepsi terörün amacı..Cevapla
Ulan sizin derdiniz her şeyi fırsata çevirip teröre çığırtkanlık yapmaktan başka bişey değil. Sizlerinde onlardan hiçbir farkı yok. Biraz samimi olun.Şerefsiz vatan hainleri.İçin için sevindiğinize eminim.Cevapla
Yıllardır milletin sırtından geçinen bu asalak topluluğu bu projenin bir parçası. Eminim ki bunların bu olaydan önce bilgileri vardı. Bu asalak topluluğu kutlamalarını nerede yapmışlar acaba?Cevapla
Cehennem çığırtkanlarısize gün döğdu tellaksıniz siz işte sadece bu işe yayarsınız. Ama unutmayan kendinizide yırtsanız bu vatanınçivisini sökemeyeceksiniz.Gücünüz uşaklık ettiğiniz ye sende gelseCevapla
Müslümanları töhmet altında bırakmak için çaba gösterenlere Rabbim fırsat vermesin. KurduğunuzTuzakları planları Rabbim kendi baslariniza geçirsin inşallahCevapla
Alçakça nefret tohumlari ekerseniz hainliginiz aga babalariz tarafindan hosgorulur ama bizler tarafindan basit ve köpek muamelesi karşılığı bulur sokak köpekleri gibi havlar durursunuz bu ülke ezelden musluman di ebediyende müslüman olarak devam edecektir gerçek bir muslumanda böyle vahşet ve katliam yapmaz düşmanı silah cekmeden müslüman silah çekmez sizin aslinda sahibinizin ta ..............Cevapla
Ben yil basi kutlamayanlardanim.bu tercih beninasil bu vahsetten dolayi nasil suclu gösterebilirki.kim istersekutlasin hic rahatsiz olmam herkez diledigi tercihi yapar .kutlayanadasaygi duyarim kutlamayana.ama aslaböyle bir vajsetede ne sevinirim ne oh ceker belli bir kesimisorumlu tutmam.bu sanatci müsbettelerinin amaci ortada.bu zamana kadar olankatliam vahsetteiki satir yorum yazmayanlar simdi bu terör saldirsindaötmeye baslamalarida ayri birsoru isareti.kan emici vampir gibisinizasl bu durmdan siz mesulsunuz .Cevapla
Bu saldırıyı yapan zihniyet sizin gibi alcaklarin zihniyetiyle aynı gidin başka yerde havlayin domuz sürüleriCevapla
BualçaklarherşeyihükümetebağlamalarıyokmuinşallahdarısısizebirgünraynadasizdegeberirgidersinizCevapla
Topunuz serefsizsiniz, sizin kodlarınız bu ülkeden olmadığı için bu işi yapanların değirmenine su taşıyorsunuz.Cevapla
Bu cür düşünənlər nə Türk ola bilməz, nə də Musilman. Bunlar ancaq ABŞ və ya İsrail tulaları ola bilər !Cevapla
Böyle kiškirtici yazilar yazdiran medyanin arkasin da olanlarla bu olayi yaptiranlar ayni kišilerDünyanin heryerin de birsürü disco var hep bizim Türkiyemizde yapiyorlar iç savašin hazirliklari bunlar adi šerevsiz köpek lerin oyununa gelmeyelimCevapla
Allah akıl fikir dağıtırken siz saklandınız mı oğlum yaa? "Yok Rabbim sağol ben almiim,embesil bir hayat yaşamayı düşünüyorum" falan mı dediniz ne yaptınız. Aklı salim bir insan bunları konuşmaz,el insaf yaaaa.Cevapla
Şerefsize bak benim cumhurbaşkanıma söyledigi laflara bakgazinocunun ogluymus kafaları ayık degil bunların birde cıkmış özgürlük yok diyorlar ülkenin başındakine aç agzını yum gözünü oh ne ala savcılarımız göreve ben bir vatandaş olarak cumhur başkanıma edilen bu lafları kabul etmiyorum digerleridehalki kin ve düşmanliga galyana getiriyorCevapla
Sızın hepınız şerefsız sınız şun ların yazdıklarına bakın adıalcaklar nere su tasıyonuz vatan haını sızlerCevapla
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