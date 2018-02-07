Afganistan Devlet Başkanı neşteri vurdu: Hepsini teker teker...

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin, başkent Kabil'deki saldırı sayısının artması üzerine 2'si general 7 üst düzey yetkiliyi görevden aldığı ve 164 generali emekliliğe sevk ettiği öğrenildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Şah Hüseyin Murtazavi, Gani'nin, başkentte son günlerde artan saldırılarda görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle 2'si general 7 üst düzey yetkiliyi görevden aldığını açıkladı.

Söz konusu yetkililerin yargılanacağını ifade eden Murtazavi, görevini ihmal eden kim varsa sorgulanacağını söyledi.

Murtazavi, Gani'nin, askeri alanda yeni düzenlemelerin yapılması için 164 generali de emekliliğe sevk ettiğini kaydetti.

Başkent Kabil'de yaklaşık 2 hafta önce eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen intihar saldırısında 103 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı.

KABİL İÇİN YENİ GÜVENLİK PLANI

Öte yandan, başkent Kabil'deki terör saldırılarını önlemek için İçişleri ve Savunma bakanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı yeni güvenlik planı hazırladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, yeni planın Kabil için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Planda, Kabil'e giden tüm yolların sıkı kontrol altında tutulması ile istihbarat ve keşif birimlerinin farklı taktik uygulamalarının yer aldığı bilgisini paylaşan Rahimi, bu planın Kabil'in güvenliğine çok yararlı olacağını kaydetti.

Ülkede güvenlik boşluğu nedeniyle her gün yüzlerce Afgan evlerini terk ederek "güvenli liman" olarak gördükleri Kabil'e göç ediyor.

Uzmanlar, son yıllarda nüfusu 5 milyonu aşan Kabil'deki terör saldırılarının kenti güvenli yer olmaktan çıkardığına dikkati çekiyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçen ayki 22 terör saldırısından 5'i Kabil'de düzenlendi.