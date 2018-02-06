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Saldırılar hız kazandı... Geri mi dönüyorlar?

Pakistan ordusunun uzun yıllar süren saldırıları neticesinde gücü oldukça azalan Tehrik-i Taliban Pakistan, son dönemde yeniden toparlıyor.

06 Şubat 2018 Salı 19:29
Saldırılar hız kazandı... Geri mi dönüyorlar?

Pakistan Talibanı son günlerde gerçekleşen iki canlı bomba saldırısının sorumluluğunu üstlendi ve yakın zamanda ülkede daha fazla saldırı gerçekleştirecekleri mesajı verdi.

"ONLARCA ASKER ÖLÜ VE YARALI"

İlk saldırı Belucistan'ın Mastung bölgesinde meydana geldi. Saldırıya ilişkin çok az bağımsız kaynak haber geçmekle beraber, Pakistan Talibanı Talha Deirvi adlı mensubunun kantinde toplandıkları sırada Hudut Birlikleri'ni (Frontier Corps) hedef alarak saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. Net bir sayı açıklanmasa da grup onlarca askerin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü.

Diğer saldırı ise 3 Şubat'ta Kuzey Pakistan'ın Svat bölgesinde bir Pakistan ordu üssünde meydana geldi. Tehrik-i Taliban Pakistan'ın ifadesine göre Sıddık isimli Taliban mensubunun canlı bomba saldırısı sonucu en az 11 asker öldü.

"KARDEŞLERİNİZ SİZİ UNUTMADI"

Pakistan Talibanı, Pakistan'ın kapsamlı operasyonları sonrası operasyonel gücünü ciddi anlamda yitirmişti. 3 Şubat'ta gerçekleşen saldırı, son yıllarda oldukça az saldırı düzenleyebilen Pakistan Talibanı tarafından Svat'ta uzun süredir düzenlenen ilk saldırı. Grup "saldırının intikam niteliği taşıdığını" ve "esirlere, yetimlere ve dullara kardeşlerimiz sizi unutmadı mesajı verdiğini" ifade etti. Grubun açıklamasına göre benzeri saldırılar devam edecek.

Pakistan Talibanı tarafından yapılan bir başka açıklamada "binlerce şahadet talibinin kafir ordu ve hükümet kurumlarına saldırmak için hazır olduğu" belirtildi ve "sivil halkın hükümet ve güvenlik personelinden uzak durması gerektiği" uyarısı yapıldı.

GRUPLAR TOPARLANMA ARAYIŞINDA

Pakistan Talibanı geçtiğimiz yıl 11'i canlı bomba saldırısı olmak üzere 82 saldırı gerçekleştirmişti. Grubun ifadelerine göre canlı bomba saldırılarında 146 Pakistan askeri ölürken 180 tanesi de yaralanmıştı. Pakistan Talibanı 2017 yılında toplam 447 askeri öldürdüklerini ve 431 askeri yaraladıkları öne sürmüştü.

Grup tarafından bu yıl yapılan saldırılar geçtiğimiz yıla oranla artmış durumda. Ocak ayında üç saldırı gerçekleştiren grup, Şubat ayında da bugüne kadar bu tarzda iki saldırı düzenledi. Pakistan'da bir süredir geçmişe göre düşüşte olan saldırıların yeniden yükseldiği görülüyor. Özellikle 2014 yılında Pakistan ordusu tarafından başlatılan Zarb-i Azb operasyonları sonucunda Pakistan Talibanı başta olmak üzere bölgedeki birçok grup eski etkinliklerini yitirmişti.

Pakistan Talibanı'nın Afganistan'daki Taliban hareketi ile yapısal bir bağı bulunmuyor.

Mepa News

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 19:29
  1. Zarb-i Azb
  2. Taliban
  3. Pakistan

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