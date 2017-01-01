‘Saldırılar durmazsa ateşkesten vazgeçeriz’

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Başkent Şam yakınlarında, eski adı El Nusra olan Fetih el Şam Cephesi’nin de içinde bulunduğu muhaliflerin elindeki Barada Vadisi’nin ordu tarafından bombalandığı belirtiliyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde hazırlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili Rusya’nın sunduğu tasarısını oy birliği ile kabul etti.

Ateşkese destek veren tasarıda Suriye’ye acil insani yardım ulaştırılması çağrısında da bulunuluyor.

Tasarıda ayrıca Suriye’de hükümet ile muhalifler arasındaki siyasi çözüm sürecine destek verilmesi çağrısında da bulunuluyor.

Barış görüşmelerinin ateşkesi takiben bir ay içinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlaması hedefleniyor.