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Saldırılar çoğaldı, 164 Afgan general emekli edildi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, başkentteki saldırı sayısının artması nedeniyle 2'si general 7 üst düzey yetkiliyi görevden aldı, 164 generali emekliliğe sevk etti.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:23
Saldırılar çoğaldı, 164 Afgan general emekli edildi

Afganistan Devlet Başkanı Gani'nin, başkent Kabil'deki saldırı sayısının artması üzerine 2'si general 7 üst düzey yetkiliyi görevden aldığı ve 164 generali emekliliğe sevk ettiği bildirildi.
 
'GÖREVLERİNİ İHMAL ETTİKLERİ' GEREKÇESİYLE

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Şah Hüseyin Murtazavi, Gani'nin, başkentte son günlerde artan saldırılarda görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle 2'si general 7 üst düzey yetkiliyi görevden aldığını açıkladı.
 
Söz konusu yetkililerin yargılanacağını ifade eden Murtazavi, görevini ihmal eden kim varsa sorgulanacağını belirtti.
 
Murtazavi, Gani'nin, askeri alanda yeni düzenlemelerin yapılması için 164 generali de emekliliğe sevk ettiğini kaydetti.
 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:23
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