Saldırıgan bu taksiyle mi geldi?

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'daki terör saldırısını düzenleyen saldırgan ya da saldırganların geldiği iddia edilen taksi polisler tarafından incelenmek üzere polis merkezine götürüldü

Saldırıgan bu taksiyle mi geldi?
Eklenme: 01 Ocak 2017, 16:33
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Reina'da gerçekleştirilen terör saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ambulanslarla İstanbul Adli tıp korumu Morgu'na götürülmeye devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ise gece kulübündeki delil çalışmaları sürüyor. Öte yandan saldırının gerçekleştiği gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekici aracına yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bu taksi ile eğlence mekana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

 
EtiketlerREİNAİstanbul Adli tıp korumu
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