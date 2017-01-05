Saldırıdan sonra Fatih Tezcan'dan önemli uyarı!

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YENİAKİT.COM.TR - İzmir'de yaşanan hain saldırı sonrası, gazeteci yazar Fatih Tezcan, sosyal medyada yapılması muhtemel provokasyonlara dikkat çekti.

Tezcan, AK Partili süsü verilmiş sahte hesaplar üzerinden Atatürkçülerin hedef alınacağını söyledi.

"AK Partili süsü verilmiş sahte hesaplar 'İzmir Atatürkçü dolu, iyi oldu' diyecekler. Bunu diyen ya ahmak ya sosyal teröristtir" diyen Tezcan, bu hesapların Emniyet'e ihbar edilmesi çağrısı yaptı.

SALDIRININ AMACI BU MU?

Tezcan'ın tweeti, son günlerde 'hayat tarzı' üzerinden yapılan provokasyonları ve İzmir'de yaşanan hain saldırının amacının bu fitneyi körüklemek olabileceğini akıllara getirdi.

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Sosyal medya teröristlerini ihbar edin!