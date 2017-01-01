Saldırıda ölen yabancı uyrukluların kimlikleri belli oluyor

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı terör saldırısında hayatını kaybeden yabancı uyruklu vatandaşların kimlikleri belirlenmeye başladı.



İsrail medyasında yer alan haberlere göre saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Leanne Nasser adlı İsrailli'nin üç arkadaşıyla birlikte Reina'da olduğu belirtildi.



Iraklı bir öğrenci de var



Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.



Bir Lübnan vatandaşı hayatını kaybetti



İstanbul'daki saldırının ardından kayıp olduğu bildirilen Lübnan vatandaşı Elias Wardini'nin yaşamını yitirdiği açıklandı. Reuters'ın Lübnan televizyon kanalından aktardığı habere göre ailesi, Wardini'nin öldüğüne dair resmi olarak bilgilendirildiklerini kaydetti.



Kimliği belli olanlar



Ortaköy Reina'da gerçekleştirilen hain saldırıda ölenlerden şu ana kadar 16 kişinin ismi açıkladı. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:



-Polis memuru Burak Yıldız

-Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak

-Turizmci Ayhan Arık

-Yunus Görmek,

-Özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar,

-Bahadır çakır,

-Mustafa Jalal Abbas,

-Mustafa Kaya,

-Baran Cemal,

-Mustafa Barın,

-Kenan Kutluk,

-Ahmet Saud Alfadul,

-Muhammed Said Alfadul,

-Hatice Aslandoğdu,

-Mustafa Seymen,

-Hatice Uyar