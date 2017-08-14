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Saldırıda ölen Türk vatandaşın kimliği açıklandı

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da bir Türk restoranına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşın kimliği belli oldu. Saldırıda ölen tek Türk Osmaniyeli Mehmet Fatih Okur'un Burkina Faso'da işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Diğer taraftan saldırı ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Saldırıya uğrayan Aziz İstanbul isimli restoranın saldırı sonrası görüntüleri paylaşıldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:01
Saldırıda ölen Türk vatandaşın kimliği açıklandı

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’daki saldırıda hayatını kaybeden Türk Mehmet Fatih Okur'un ülkede işçi olarak çalıştığı, saldırı olduğu sırada yaralndığı ancak ambulansla hastaneye götürülürken öldüğü öğrenildi.

Osmaniye'li olan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Fatih Okur'un cenazesinin Türkiye'ye getirilmesiyle MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy'un ilgilendiği açıklandı. Saldırıda yaralanan Türk vatandaşın kimliği ise henüz belli değil.

Ölenler arasında bir Fransız'ın da bulunduğu saldırıyla ilgili Paris başsavcılığı soruşturma başlattı. 

Gece yaşanan saldırı sonrası haber ajanslarına bugün düşen görüntülerde saldırının izleri de açıkça görülüyor.

Saldırıda 3 - 4 silahlı saldırgan motosikletlerle restorana girip rastgele ateş açmıştı.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da 2016'nın Ocak ayında benzer bir saldırı gerçekleşmiş 30 kişi hayatını kaybetmişti.
El Kaide tarafından üstlenilen o saldırılarda bir restoran ve otel hedef alınmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:01
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  7. İstanbul
  8. Osmaniye
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