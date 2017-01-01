Saldırıda hayatlarını kaybeden yabancıların uyrukları belirlendi... En çok Arabistanlı var

Saldırıda hayatını kaybedenlerden 24'ünün yabancı uyruklu olduğu, 4 kişinin ise kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden 11'inin cenazesi ailelerine teslim edildi.
Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunda, terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 11'inin cenazesiyle ilgili işlemler tamamlandı. Çıkış işlemlerinin ardından 11 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Terör saldırısında hayatını kaybeden 28 kişinin cenazesiyle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.
Saldırıda hayatını kaybeden 25'i erkek 14'ü kadın 39 kişiden 24'ünün farklı ülkelerin vatandaşları olduğu öğrenildi. 4 kişinin ise kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Ortaköy'de bulunan gece kulübü Reina'ya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlere dair detaylar açıklandı.
Reina'da meydana gelen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerle ilgili detaylar belli oldu. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin 11'i Türk 24'ü yabancı. 4 kişinin kimliği ise henüz belirlenemedi.
Terör saldırısında
7 Suudi Arabistanlı,
2 Hindistanlı,
1 Kanadalı,
1 Suriyeli,
1 İsrailli,
2 Tunuslu,
4 Iraklı,
1 Lübnanlı ve
1 Belçikalı hayatını kaybetti.
Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin 25'inin erkek 14'ünün kadın olduğu belirlendi.