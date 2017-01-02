Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Ortaköy semtindeki gece kulübüne yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. İşte hayatını kaybedenlerin listesi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Eklenme: 02 Ocak 2017, 16:56
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39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı saldırıda ölenlerin tamamının kimlikleri belli oldu.

ÖLENLERİN İSİMLERİ TAM LİSTE

Büşra Köse, Miarana Hasanova, Elias Wardini, Nawras Monem Suliman Alassaf, Mohammed Elhot, Yunus Görmek, Altymani Bassmah Abdurazaq, Ahmed Raad Isam, Muhammed Ali Azzabi, Mohammed Alsarraf, Noura Al Omrani, Hatice Karcılar, Mesut Gürbüz, Koray Karakoç, Cenda Nakaa Ep Azzabi, Rita Al Chami, Mustafa Kaya, Fatih Çakmak, Aljefri Wesam Hussain, Ayhan Arık, Shahd Abdulkareem Samman, Mustafa Sezgin Seymen, Abis Akhtar Rızvı, Khushi Asnwino Shah, Kenan Kutluk, Ahmet Alfadul, Mehmet Alfadul, Adel Agh Souzalı, Mehmet Kerim Akyil, Alaa Almuhandis, Mehmet Kerim Akyil, Alaa Almuhandis, Rabia El Moustaine, Zineb Ait Ssi, Burak Yıldız (Şehit polis), Bland Sirwan Osman, Lubna Ghaznawi, Layan Nasser, Ahmet Abbalos.

İKİ ALMAN VATANDAŞI BULUNUYOR

İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen saldırıda ölen 39 kişi arasında iki Alman vatandaşının olduğu ortaya çıktı. Alman basınının polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberlere göre, Bavyera Eyaletinde bulunan Landsberg am Lech'te yaşayan iki Alman vatandaşı İstanbul'daki gece kulübü saldırısında yaşamını yitirdi.

 
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