Saldırıda 'birden fazla' ABD'li öldü

Taliban'ın başkent Kabil'de gerçekleştirdiği saldırıda birden fazla ABD vatandaşının öldürüldüğü bildirildi.

Taliban'a bağlı 5 savaşçı tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Intercontinental Hotel'e düzenlenen saldırıda ABD vatandaşı olduğu belirtilen birden fazla kişinin öldüğü açıklandı.

ABD basınında yer alan ve devlet yetkililerine dayandırılan habere göre, Taliban tarafından 22 Ocak tarihinde gerçekleştirilen otel baskınında 'birden fazla' ABD vatandaşının öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

ÇATIŞMALAR 14 SAAT SÜRMÜŞTÜ

5 Taliban savaşçısı tarafından gerçekleştirilen saldırı yaklaşık 14 saat sürmüş, çatışmaların sona ermesiyle Taliban sözcüsü olayın sorumluluğunu üstlenmiş, saldırıda otelde konaklayan yabancı ve yerli yetkililerin hedef alındığını belirtmişti.

Başkent Kabil'de bulunan Continental Hotel'e yönelik Haziran 2011'de 7 Taliban savaşçısı tarafından bir saldırı gerçekleştirilmiş saldırıda hedef alınan yabancı unsurlardan en az 11 kişi öldürülmüştü.

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