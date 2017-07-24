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Saldırıda, 37 istihbarat çalışanı ölmüş

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet personelini bomba yüklü araçla hedef aldı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:45
Saldırıda, 37 istihbarat çalışanı ölmüş

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında hükümete ait 2 minibüse yönelik bomba yüklü araç saldırısı düzenlendi. Kaynakların açıklamasına göre saldırıda en az 30 kişi öldü 40'tan fazla kişi de yaralandı. Saldırı sonrası açıklama yapan yetkililer ise ölü sayısının artabileceğinden bahsediyor.

Saldırı sonrası açıklama yapan Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid saldırının sorumluluğunu üstlenirken, saldırının sabah erken saatlerde düzenlendiğini belirtti. 

Taliban sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında Kabil hükümetinde görevli 37 kişi öldü. Açıklamada bomba yüklü araçla hedef alındığı belirtilen iki minibüsün 2 aydır takip edildiği bilgisi de aktarılıyor.

Bu sabahki saldırının gerçekleştiği, başkent Kabil'in batısındaki bölgede Afganistan'ın önemli siyasi liderleri yaşıyor. Bu sebeple bölgedeki güvenlik tedbirleri en üst seviyelerde. Tüm bu güvenlik tedbirlerine rağmen düzenlenen bu saldırının Kabil'deki güvenlik problemini tekrar gündeme getirmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:45
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