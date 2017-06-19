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Londra'daki saldırı sonrası yol ortasında namaz!

Londra'da teravih sonrası saldırının ardından bir grup Müslüman saldırıya uğrayan cami yakınlarında namaz kıldı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 11:08
Londra'daki saldırı sonrası yol ortasında namaz!

İngiltere'nin başkenti Londra, son 3 aydır terör saldırılarıyla sarsılıyor.

Dün gece saatlerinde teravih namazı sonrası camiden çıkan Müslümanları hedef alan bir saldırı daha gerçekleşti. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Minibüsünü yayaların üstüne süren saldırgan, kasıtlı olarak Müslümanları hedef aldı.

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında gerçekleşen saldırı sonrası bir grup Müslüman, saldırıya uğrayan cami yakınlarında namaz kılarak teröre tepki gösterdi. Londra'da teravih sonrası saldırının ardından bir grup Müslüman saldırıya uğrayan cami yakınlarında namaz kıldı.

Londra'da bir kişi aracını yayaların üzerine sürdü

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişinin, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine sürdüğü bildirildi. Londra polisinden yapılan açıklamada, polis ekipleri ve acil servis görevlilerinin cami yakınında gerçekleşen olayla ilgilendiği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 11:08
  1. İngiltere
  2. Londra
  • ConCon4 sa önce
    bunlar niye ellerini göbeklerin üzerine bağlıyor? Birtanesi otobüs bekler gibi kollarını birbirine bağlamış.
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