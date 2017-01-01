Saldırı sonrası Reina'dan açıklama

Kanlı saldırının gerçekleştiği gece kulübünün sahibi, 2 haftadır bölgede olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

Saldırı sonrası Reina'dan açıklama
Eklenme: 01 Ocak 2017, 16:36
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Kanlı saldırının gerçekleştiği gece kulübünün sahibi, 2 haftadır bölgede olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.

2017'nin ilk saatlerinde kanlı bir terör saldırısının yaşandığı gece kulübü Reina'nın sahibi Memet Koçarslan, saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER ALINMIŞTI

Koçarslan, yaklaşık iki haftadır bölgede olağanüstü emniyet tedbirlerinin alındığını 24 saat uygulamaların yapıldığını belirtti.

DEVLET MİLLET EL ELE

Reina'nın sahibi, açıklamasında "Emniyet güçlerimiz tarafından alınan tüm bu önlemlere rağmen maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlığa, milletimize ve ülkemize yapılan bu terör saldırısının, birliğimizi bozamayacağını, kardeşliğimizi yok edemeyeceğine, devletimizin milletimizle el ele terörü yok edeceğini inancımız tamdır." ifadelerine yer verdi.

 
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rizeli

ARTIKBUPISLIKYERLERKAPATILSIN:HERKESSAFINIALSIN:SEREFSIZLERBÖYLE YERLERI KULLANCAKLAR BÖYLE KOMBLOYU YAPACAKLAR:SUCU MÜSLÜMANLARA :ATACAKLAR:YOK ÖYLE BIR SEY 15 TEMMUZ .aksami.biz .kazandik.bu.vatanin.evlatlari .canini.vererek .vatani.kurtardi.eger .soruyorum.onlar kazansa.müslümanlara .yasam .Hakki.verirlermiYDILER:

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şaka gibi

Olağanüstü güvenlik önlemleri dediği sadece bir polisin bulunması mı bir polisle bu kadar kisinin bulunduğu bir mekanı nasıl koruyabilirsin

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