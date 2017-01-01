Saldırı sonrası Oda TV'den provokasyon!

Bu haber 34.221 kez okundu

YENİAKİT.COM.TR - İstanbul'da yaşanan terör saldırısının ardından Oda TV, yılbaşı kutlamalarına karşı olan vatandaşları hedef göstererek provokasyon yapmaya kalktı.

Yılbaşı kutlamalarına karşı olan bazı vatandaşlar, her sene kutlamaları afişlerle protesto ediyor. Oda TV ise inanç ve kültürüne sahip çıkan, noel ve yılbaşına karşı farkındalık çalışmaları yapan duyarlı vatandaşların oluşturduğu her yeni yılda görmeye alışık olduğumuz tablodan malzeme çıkarmaya çalıştı.

Saldırı sonrası "önceden hazırlıklıymışçasına" harekete geçen Oda TV sitesi, yılbaşı kutlamalarının hedef gösterildiğini iddia ederek korkunç bir provokasyona imza attı. Odatv, haberinde saldırganın 'noel baba' kıyafeti giymiş olduğunu ise gizledi.

İşte o skandal haber:

SALDIRININ AMACI BU MUYDU?

Odatv, Noel Baba kostümüyle düzenlenen saldırıyı fırsat bilerek gece saatlerinde alelacele yaptığı haberle, yılbaşı karşıtı Müslümanları töhmet altında bıraktı. Bahse konu haber, saldırnın "amacının" ne olduğunu tüm Türkiye'nin görmesini sağladı.

PKK/PYD ve DHKP-C için "terör örgütü" tanımını kullanmayan, bu örgütlerin kanlı saldırılarını "terör faaliyeti" olarak görmeyen Odatv'nin bünyesinde DHKP-C'nin canlı bomba saldırısına katıldığı gerekçesiyle haps yatmış olan ve hala DHKP-C üyeliğinden yargılanan Sami Menteş gibi isimlerin yer alması dikkat çekiyor.

www.yeniakit.com.tr