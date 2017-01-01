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Saldırı sonrası Oda TV'den provokasyon!

İstanbul'da yaşanan terör saldırısının ardından Oda TV, yılbaşı kutlamalarına karşı olan vatandaşları hedef göstererek provokasyon yapmaya kalktı. Odatv, Noel Baba kostümüyle düzenlenen saldırıyı fırsat bilerek yılbaşı karşıtı Müslümanları töhmet altında bırakıcı bir habere imza attı. Haber, saldırnın "amacını" açık edecek nitelikte...

Saldırı sonrası Oda TV'den provokasyon!
Eklenme: 01 Ocak 2017, 04:43
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YENİAKİT.COM.TR - İstanbul'da yaşanan terör saldırısının ardından Oda TV, yılbaşı kutlamalarına karşı olan vatandaşları hedef göstererek provokasyon yapmaya kalktı.

Yılbaşı kutlamalarına karşı olan bazı vatandaşlar, her sene kutlamaları afişlerle protesto ediyor. Oda TV ise inanç ve kültürüne sahip çıkan, noel ve yılbaşına karşı farkındalık çalışmaları yapan duyarlı vatandaşların oluşturduğu her yeni yılda görmeye alışık olduğumuz tablodan malzeme çıkarmaya çalıştı.

Saldırı sonrası "önceden hazırlıklıymışçasına" harekete geçen Oda TV sitesi, yılbaşı kutlamalarının hedef gösterildiğini iddia ederek korkunç bir provokasyona imza attı. Odatv, haberinde saldırganın 'noel baba' kıyafeti giymiş olduğunu ise gizledi.

İşte o skandal haber:

SALDIRININ AMACI BU MUYDU?

Odatv, Noel Baba kostümüyle düzenlenen saldırıyı fırsat bilerek gece saatlerinde alelacele yaptığı haberle, yılbaşı karşıtı Müslümanları töhmet altında bıraktı. Bahse konu haber, saldırnın "amacının" ne olduğunu tüm Türkiye'nin görmesini sağladı.

PKK/PYD ve DHKP-C için "terör örgütü" tanımını kullanmayan, bu örgütlerin kanlı saldırılarını "terör faaliyeti" olarak görmeyen Odatv'nin bünyesinde DHKP-C'nin canlı bomba saldırısına katıldığı gerekçesiyle haps yatmış olan ve hala DHKP-C üyeliğinden yargılanan Sami Menteş gibi isimlerin yer alması dikkat çekiyor.

www.yeniakit.com.tr

 
Etiketleroda tvreinaistanbul saldırıyılbaşı saldırıprovokasyon
HABER YORUMLARI
600

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Mustafa

Ka pa tinnnn kardesim su kanali

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Ali

Bir okur da ensonhabere dikkat çekmiş, ensonhaberle aranız nasıl? Neden hiç ensonhaberin yaptıklarından bahsetmediğinizi merak ediyoruz gerçekten, onlar size vuruyor ama siz cevap bile veremiyorsunuz ne var bu ensonhaberde?

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Hacı

Bunlar yapmıştır yılbaşı kutlayanlar kendini vurmuştur hepsini ihbar edelim asalum

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MustafaKemalAtaturk

ODATV temiz ki Sayin Cumhurbaskanimiz onlari akladi. siz ne demek istiyorsunuz, Erdogan'in gucu yetmiyor mu ODATV'ye? belk' de siz haksizsinizdir, ODATV dogru yayin yapiyordur, siz provokasyonyapiyorsunuzdur.

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1956

Internette bunlar gibi boluculuk yapan ve devlet büyüklerimize hakaret yazıları okuyoruz

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BAHADIR RIZA CAM

Yılbaşı ve noel kutlamaya karşı olmak başka, noel ve yilbaşina karsi şiddet ifadeleri içeren eylem ve afiş başka. eylemler ve afişlerde yilbaşina karsi şiddet öngörülüyor, bu durum yasal bir engel de görmuyor. Bu sabah olan da yılbaşı karşiti şiddetti. Selametle

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yanlız adam

hadi sıkıyorsa oda tv ulusal kabalı kapatın. bu ülkeyi yöneten gerçekten bu hükümetse ( ergenekon değilse ) buyursun yapsın. yapamaz

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HasanKorkulu

Kafir tv den ne beklenir....

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Bilal temeş

Muhtemelen ölenlerin vatandaşlarımızın hepsi MÜSLÜMANDIR, ama çok yazık ki hıtistiyan bayramını kutlarken can verdiler . BULGURAMI YANAM UNA MI YANAM!!!

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Ali bulut

Bu medya kuruluşu üst akılın medya ayagidir,kapatilmali ve sahipleri tutuklanmalidir

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sahib.aliyev

iyrenc cehalet

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Ali ak

Ensonhaber sitesinede cok dikkat etmrk lazım; evvela 35 şehit başlıgı attılar sonra bazı muslumanlar tepki gosterince şehittir şehit degildir polemigi başladı okurlar arasında.. bu site kaç zamandır kurt - turk ,alevi - sünnikutuplaştırması yaratacak polemik haberler servis ediuor odatv gibilerine malzeme veriyor bu provskator sitenin amacı ne ortaya cikarmak lazim.

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yavuz

Oda TV gibi internet sitelerinin bu tür provokatör hareketlerine kim dur diyecek. Oda TV zehrini kusmaya devam ediyor. Ve bunu her zaman yapıyor. Alenen nefret suçu işliyor. Kin ve nefret tohumları ekiyorlar. Belki de kendilerine üst akıldan böyle emirler geliyordur. Bu tür internet siteleri derhal kapatılmalıdır. NOKTA

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