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Saldırı hazırlığındaydılar! Hepsi öldürüldü!

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

07 Ocak 2018 Pazar 12:08
Saldırı hazırlığındaydılar! Hepsi öldürüldü!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütüne ait Irak'ın kuzeyindeki hedefler etki altına alınmaya devam ediliyor.

Hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristlerin tespit edilmesi üzerine Kani Rash bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın ardından savaş uçakları üslerine döndü.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 12:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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