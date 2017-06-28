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Saldırı hazırlığındaydılar... Hepsi gömüldü!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen, bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:52
Saldırı hazırlığındaydılar... Hepsi gömüldü!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, teröristlerce kullanılan barınma yerleri ve silah mevzileri imha edildi. İlk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler emniyetle üslerine döndü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi ile Bingöl merkezde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramalarında, iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:52
  1. Avaşin-Basyan bölgesi
  2. bölücü terör örgütü mensupları
  3. hava harekatı
  4. hava harekatı pkk
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