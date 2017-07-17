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Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, sınır hattındaki üs bölgelerine eylem hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:03
Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespit edildiği bildirildi.

Bilgilendirmede, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından söz konusu bölgeye düzenlenen harekatta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir mağara ve iki makineli tüfek mevzisinin de imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:03
  1. Irak
  2. PKK
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Genelkurmay Başkanlığı
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