Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı

Bu hainleri esir alıp milletin ekmeği ile beslemek vatanseverlik değil. Ne diye esir alırsınız ki. Temizleyin gardaşlarım temizlik imandandır.Cevapla
Eklenme: 30 Aralık 2016, 18:09
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