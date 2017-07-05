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Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar bombalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece Hakkari kırsalına hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:33
Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar bombalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 4 Temmuz gecesi Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan iki silah mevzi ile bir mağaranın imha edildiğini ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlerden birinin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, 04 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde Hakkari kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği; bölücü terör örgütüne ait iki silah mevzi ile depo olarak kullanılan bir mağaranın imha edildiği ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensubu teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Vuruş bölgesindeki hasar/zayiat tespit çalışmalarının devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:33
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