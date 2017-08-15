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Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında, 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

15 Ağustos 2017 Salı 21:10
Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler öldürüldü

TSK tarafından Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 21:10
  1. PKK
  2. tsk
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