Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında, 3 teröristi etkisiz hale getirdi.15 Ağustos 2017 Salı 21:10
TSK tarafından Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.