Cloudflare

Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı

Başkentte yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan sekiz terör örgütü DAEŞ üyesi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı
Eklenme: 31 Aralık 2016, 14:29
Bu haber 11.375 kez okundu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, DAEŞ mensubu olduğu tespit edilen ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan sekiz kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler, kent merkezi ile Sincan ve Çubuk ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan sekiz zanlı, sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

 
Etiketlerterör örgütüDAEŞGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Mustafa

Neyse Reisin dedigi gibi topunuz gelin ba sar ama ya cak siniz nokta!!!

Cevapla

Mustafa

Ismail hukumetimiz okadar yardimci oldu ona ragmen boyle nankorluk yapiorlar,derken? Sen hükümetimizi deasa yardim etti diyorsun bende ona cevap verdim

Cevapla

ismail

chpdkpcnin lafini etmedim ki Mustafa kardesim, yazdigimi iyi oku istersen, biz bu alcaklara ne kotuluk ettik, esed diktatorune karsi ac bak oku arastir, biz fransa miyiz amerika miyiz bize saldiriyorlar bunlar, onu demek istedim, sen chppkcye girmissin bana ne onlardan, ben kendime bakarim

Cevapla

Zehra Tezcan

Tutuklayip ne yapacagiz bu insan olmadik vahsi köpekleri. Dogru söylemis 1956. Konusturduktan sonra GEBERTIN!!! Bunca olaydan sanra hic biri ben masumum, bilmiyordum, kandirildim diyemez. Ölülerini dirilerini kaybedin!!! Biz sehitlerimize aglayacagimiza, piclerine sahip cikamayan analari babalari aglasin!!!

Cevapla

Mustafa

ismail he öyle senelerdir chp dhkp c ye pkk ya yardim ediyor millet vekili iranin askeri oluyor tanrikulu terörist cenazelerine katiliyor kiliçdaroglu fetönün kasetile baskan oluyor alo ismeyil oradamisin daha sayim mi bidaha akp ye iftira atmadan önce iyi düsün

Cevapla

ismail

daes cok vicdansiz, hukumetimiz okadar yardimci oldu ona ragmen boyle nankorluk yapiorlar, neyse ki Sn Cumhurbaskanimiz Onderimiz, bu it surusunun ismini degistirdi, boylece farkli orgut gibi gorunuyorlar, no problem yani

Cevapla

1956

Medyaya vermeyin kardeşim ifadeleri alındıktansonra ggebertin

Cevapla

  • Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!
  • BMGK kabul etti
  • Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!
  • Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alacak!
  • 'O hattın tamamı perşembe günü koptu'
  • NATO ve ABD suçüstü oldu!
  • Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor
  • Başbakan Avrupa'ya: Nasihatı bırakın
  • Muhaliflerden uyarı: Esed ateşkese uymuyor!
  • Bağdadi öldürüldü mü?
  • Yardım için verilen yastıktan çıkanlar şoke etti
  • Enerji Bakanlığı'na siber saldırı
  • Bebeğin ayakları rahimden dışarı çıktı!
  • Saldırı hazırlığında 8 DAEŞ'li terörist yakalandı
  • El Bab’da destan yazılıyor: 2 mehmetçik 100 teröristi...
  • Terör örgütünün üst düzey ismi vuruldu
  • İşte Türkiye'nin Suriye planı! Adı bile belli oldu
  • Rus diplomatlar ülkeyi böyle terk etti!
  • Ve internette kota kalkıyor
  • Ormanlar kralı bakın kime boyun eğdi!
  • AK Parti'de toplu ihraç
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2017 mesajı
  • Şok sözler: Tayyip bey seni alacak, eğer gidersen...
  • Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!
  • İranlı evsizler öyle bir şey yapıyor ki!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!Başbakan Yıldırım: Gerekirse müdahale ederiz!

Doğu ve Güneydoğu'daki terörle mücadelede, teröristlere desteğin Suriye'den geldiğini ifade…

BMGK kabul ettiBMGK kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM )Güvenlik Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği…

Cinayet işlemek bu kadar mı kolay oldu?Cinayet işlemek bu kadar mı kolay oldu?

Adana'da bir fırıncı, kendisinden ekmek almadığı gerekçesiyle tartıştığı ağabeyi tarafından…

Diyarbakır raylı sistem hattına kavuşuyorDiyarbakır raylı sistem hattına kavuşuyor

Başbakan Yıldırım'ın onayı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının "Dağkapı-Hastane Raylı…

Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!Tamamlandığında dünya üçüncüsü olacak!

Türkiye, 911 kilometrelik sınıra dünyanın en uzun üçüncü duvarı olan…

'ABD ve NATO’nun DAEŞ’e destek verdiğini itiraf ediyorlar''ABD ve NATO’nun DAEŞ’e destek verdiğini itiraf ediyorlar'

Abdurrahman Dilipak yazısı...

POS cihazıyla ilginç dolandırıcılık!POS cihazıyla ilginç dolandırıcılık!

Dolandırıcının yöntemi çok ilginç çünkü soygunu POS makinesi ile yapıyor.…

'O hattın tamamı perşembe günü koptu''O hattın tamamı perşembe günü koptu'

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Berat…

Köprü geçiş fiyatlarında değişiklik!Köprü geçiş fiyatlarında değişiklik!

Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerinde indirime…