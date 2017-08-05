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Saldırı hazırlığı yapan PKK'lılar öldürüldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:01
Saldırı hazırlığı yapan PKK'lılar öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen arazi aramalarında bir el yapımı patlayıcı, Van'ın Çaldıran ilçesinde de bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi aramasında 42 kilogram kalsiyum karbonat karışımı yanıcı ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:01
  1. Şırnak
  2. pkk
  3. Uludere
  4. Genelkurmay Başkanlığı
  • nihatnihat2 sa önce
    Allah çekirdeginizi kurutsun pis teröristler.
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