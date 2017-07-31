Saldırı hazırlığı yapan 13 PKK'lı yakalandı

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'ya suikast hazırlığında olduğu tespit edilen bir kadınterörist yakalanıp tutuklanmıştı.

O teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma genişletildi yine bölücü terör örgütü PKK'nın bölgede kaymakam başta olmak üzere birçok önemli isme suikast planladığı ortaya çıktı.

Ayrıca terör örgütü PKK'nın kadın teröristten sonra bölgeye bombacısını gönderdiği belirlendi.

Ve o terörist Sadık Pala düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.