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Saldırı hazırlığı yapan 13 PKK'lı yakalandı

Yüksekova'da düzenlenen operasyonda bombalı saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen 13 PKK'lı terörist yakalandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:13
Saldırı hazırlığı yapan 13 PKK'lı yakalandı

Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'ya suikast hazırlığında olduğu tespit edilen bir kadınterörist yakalanıp tutuklanmıştı.

O teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma genişletildi yine bölücü terör örgütü PKK'nın bölgede kaymakam başta olmak üzere birçok önemli isme suikast planladığı ortaya çıktı.

Ayrıca terör örgütü PKK'nın kadın teröristten sonra bölgeye bombacısını gönderdiği belirlendi.

Ve o terörist Sadık Pala düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:13
  1. pkk
  2. yüksekova
  3. Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı
  • SananeSanane54 dk önce
    Infaz edin! Millet teröristleri beslemek istemiyor.
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