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Saldırı hazırlağındaki teröristler öldürüldü

Hakkari Çukurca'da üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist öldürüldü.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:15
Saldırı hazırlağındaki teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Çukurca'daki üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Şemdinli'de güvenlik güçleri tarafından yapılan yol aramasında 1 el yapımı patlayıcı imha edildi. 

TSK'dan dün meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda; 1 el yapımı patlayıcı imha edildi. Siirt Pervari'de devam eden operasyonda; tespit edilen bir sığınak içerisinde bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda; bölücü terör örgütü iş birlikçisi 8 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 

Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen operasyonda; tespit edilen 5 sığınak ve 1 barınak kullanılmaz hale getirildi. Lice'de ayrıca 2 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 550 kilo amonyum nitrat, 600 muhtelif çapta fişek, 1 tüfek bombası, 1 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 16 muhtelif şarjör, 4 kütüklük, 1 hücum yeleği, 9 örgüt kıyafeti, 3 termal silah dürbünü bataryası, 15 küçük tüp, 7 mutfak tüpü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme, 3.511,5 kilo toz esrar, 1.007,05 kilo kubar esrar ve 402 bin 758 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 

KİLİS'TE 1 TERÖRİST SİLAHSIZ YAKALANDI

Hakkari Çukurca'daki üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Şemdinli'de güvenlik güçleri tarafından yapılan yol aramasında 1 el yapımı patlayıcı imha edildi. Kilis Gülbaba'da yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü mensubu 1 terörist silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı. 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:15
  1. TSK
  2. PKK
  3. terörist
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 9 sa önce
    Acıma yın Gebertin, Hepsini.
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