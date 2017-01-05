Saldırı bakın hangi örgütü işaret ediyor!

Saldırıdan hemen önce Mardin'in Nusaybin İlçesinde yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan, bölücü terör örgütü PKK üyesi C.T., İzmir'de yakalanmıştı. Saldırı yapı itirbariylede PKK ve DHKP-C'yi işaret ediyor.
Bilibdiği gibi 2015 yılında İstanbul Adlliye sarayında Sol-sosyalist terör örgütü DHKP-C üyesi 2 hain tarafından rehin alınan Savcı Mehmet Kiraz şehit edilmişti.
İzmir'deki saldırınında Adliye'de meydana gelmesi ve Sosyal medya platformu Twiter'da bugün polise taş ve sapan'la saldırırken yaralanan ve daha sonra ölen Berkin Elvan'nın heştek olduğu günde gelmesi akılllara terör örgütü DHKP-C'yi getirdi.