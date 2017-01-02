Saldırganla ilgili iddialar üzerine Kırgızistan’dan açıklama geldi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Ortaköy'deki terör saldırısını düzenleyen saldırganın Kırgız vatandaşı olabileceği yönündeki haberlerin araştırıldığını açıkladı.

Saldırganla ilgili iddialar üzerine Kırgızistan’dan açıklama geldi
Eklenme: 02 Ocak 2017, 16:16
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Associated Press'in İnterfaks'ı kaynak göstererek geçtiği habere göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aiymkan Kulukeyeva, "İstanbul'daki konsolosluğumuza, basında çıkan bu haberi kontrol etmeleri için talimat verdik" dedi.

Kulukeyeva, "İlk bilgiler, bunun şüpheli bir enformasyon olduğuna işaret ediyor. Ancak yine de kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı.

Reina saldırganının yakalanması için çalışma başlatılırken; görüntü incelemesinde ve yapılan istihbarat çalışmasında teröristin DEAŞ içinde faaliyet gösteren Kırgız veya Özbek olabileceği değerlendiriliyor.

Operasyonların DEAŞ bağlantılı Türk Cumhuriyeti vatandaşları noktasında yoğunlaştığı belirtiliyor.

 
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