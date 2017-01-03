Saldırganla ilgili flaş iddia

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili flaş bir bilgiyi aktardı.

Saldırganla ilgili flaş iddia
Eklenme: 03 Ocak 2017, 00:13
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"Canan Barlas ile Gündem" programında Ortaköy saldırısı masaya yatırıldı. Programın konuklarından Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman saldırganın kimliğinin belirlendiğini son dakika bilgisi olarak açıkladı.

Karaman, saldırganın Doğu Türkistan uyruklu olduğunu, kod adı kullandığını, Zeytinburnu'dan taksiye binerek Beşiktaş sahilinden Ortaköy'e gittiğini, saldırganın yolda taksi şoförünün cep telefonundan bir görüşme gerçekleştirdiğini, saldırganı taşıyan taksi şoförünün de gözaltında olduğunu söyledi.

 
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