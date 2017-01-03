Saldırganla ilgili flaş iddia

"Canan Barlas ile Gündem" programında Ortaköy saldırısı masaya yatırıldı. Programın konuklarından Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman saldırganın kimliğinin belirlendiğini son dakika bilgisi olarak açıkladı.
Karaman, saldırganın Doğu Türkistan uyruklu olduğunu, kod adı kullandığını, Zeytinburnu'dan taksiye binerek Beşiktaş sahilinden Ortaköy'e gittiğini, saldırganın yolda taksi şoförünün cep telefonundan bir görüşme gerçekleştirdiğini, saldırganı taşıyan taksi şoförünün de gözaltında olduğunu söyledi.