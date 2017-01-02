Saldırganın en net görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul, Ortaköy’de terör saldırısını gerçekleştiren teröristin en net görüntüsüne ulaşıldı. Görenlerin yetkili mercilere haber vermesi isteniyor.
İstanbul, Ortaköy’de terör saldırısını gerçekleştiren teröristin en net görüntüsüne ulaşıldı. Görenlerin yetkili mercilere haber vermesi isteniyor.
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