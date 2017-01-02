Saldırganın en net görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul'da terör saldırısını gerçekleştiren teröristin en net görüntüsü ortaya çıktı.

Eklenme: 02 Ocak 2017, 22:50
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İstanbul, Ortaköy’de terör saldırısını gerçekleştiren teröristin en net görüntüsüne ulaşıldı. Görenlerin yetkili mercilere haber vermesi isteniyor.

 

 
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