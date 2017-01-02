Saldırgan içeriden destek mi aldı?

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İstanbul'un Ortaköy semtindeki gece kulübü Reina'ya yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a ulaştı. Yılbaşı gecesinin kana bulandığı saldırı sonucu yaralanan 65 kişiden 4'ünün durumu ağır. Eğlence mekanına tek kişi gelen teröristin oradan çıkıp nasıl kayıplara karıştığı araştırılıyor. Polis, katili yakalamak için mekanın bulunduğu Kuruçeşme Mahallesi'ni abluka altına aldı. İşte, edindiğimiz son bilgiler ve tanıkların anlatımlarına göre saldırının ayrıntıları...



İLK ATEŞ KAPIDA



Katliam gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen katil, Ortaköy'deki eğlence merkezinin önüne taksiyle geldi. Silah ve mermi dolu çantasını taksinin bagajında taşıyan terörist, taksiden inip çantasını aldı. Mekanın kapısına yaklaştı, burada bekleyen polis memuru ile güvenlik görevlilerine ateş etti, ardından kulübün içine girdi.

MÜHİMMAT ÇANTASIYLA GELDİ



Gece kulübüne girerken sırtında çanta olduğu görülen terörist, içeride eğlenen vatandaşların üzerine uzun namlulu silahla ateş açtı. 'Profesyonel' katil, mekanda bulunanlara 7 dakika boyunca kurşun yağdırdı. Şarjördeki mermileri bitince çantadan yenisini çıkartıp ateşe devam eden terörist, yüzlerce kurşunun ardından soğukkanlılıkla bir köşeye çekildi ve burada kıyafetini değiştirdi.

13 DAKİKA MUTFAKTA KALDI



Kıyafetini değiştiren katil, Reina'nın mutfağına yöneldi. Herkesin kaçıştığı, bazılarının kurtulmak için denize atladığı ortamda mutfağa gizlenen terörist, burada 13 dakika boyunca kaldı. Polis ve ambulans sirenlerini duymasıyla birlikte mekanı terk etmek için harekete geçen saldırgan, yaşanan kargaşa sırasında kalabalığın arasına karışarak gece kulübünden dışarı çıktı.

Özellikle turistlere ateş açtı



Mekana daha önceden müşteri gibi gittiği iddia edilen saldırganın keşif yaptığı öne sürüldü. Kulübe girer girmez aydınlatma bombası kullandığı belirtiliyor. Saldırganın özellikle Arap turistler için hazırlanan locaları hedef seçtiği iddia edildi.