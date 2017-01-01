'Saldırgan' fotoğrafı yalan çıktı

Son dakika bilgisine göre Ortaköy saldırısını yapan teröristin fotoğrafı olduğu iddia edilen bir görüntü yayımlandı. Fotoğrafta yer alan şahıs çok geçmeden Emniyet birimlerine baş vurarak kendisinin terörist olmadığını ifade etti. Kaynak haber sitesi de ilgili haberini geri çekti.

'Saldırgan' fotoğrafı yalan çıktı
Eklenme: 01 Ocak 2017, 20:09
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Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirirken, 4'ü ağır 65 kişi de yaralanmıştı. Terörist olayın ardından kaçarken, arama çalışmaları devam ediyor. Reina saldırısını gerçekleştiren teröristin fotoğrafına ulaşıldığı iddia edildi. 

Fakat çok geçmeden fotoğrafta yer alan şahıs Emniyet birimlerine başvurarak durumun böyle olmadığını izah etti.  

Şahsın başvurusunun ardından ilgili iddiayı ortaya atan haber sitesi haberini özür dileyerek yayından kaldırdı. 

 

 

 

 
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