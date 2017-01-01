'Saldırgan' fotoğrafı yalan çıktı

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirirken, 4'ü ağır 65 kişi de yaralanmıştı. Terörist olayın ardından kaçarken, arama çalışmaları devam ediyor. Reina saldırısını gerçekleştiren teröristin fotoğrafına ulaşıldığı iddia edildi.
Fakat çok geçmeden fotoğrafta yer alan şahıs Emniyet birimlerine başvurarak durumun böyle olmadığını izah etti.
Şahsın başvurusunun ardından ilgili iddiayı ortaya atan haber sitesi haberini özür dileyerek yayından kaldırdı.