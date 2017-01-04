Saldırgan bıçakla dehşet saçtı!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan mahallesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesi santralinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
Alınan bilgilere hastanenin santralinde görevli 41 yaşındaki E.Ö. adlı kadının yanına gelen E.C.(34) isimli şahıs bıçakla dehşet saçtı. Saldırgan, hastane santralinin içinde E.Ö.'yü bıçakla karnından ve bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın "Polisi çağırın" diye bağırmaya başladı.
Olay yerine gelen hastane polisi saldırganı gözaltına aldı. Daha sonra E.C, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'na gönderildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen E.Ö. ise hastanede tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırganın yaralı kadının eski arkadaşı olduğu öne sürüldü. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.